На ММСО обсудили возможности для саморазвития школьников

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Цифровой мир создает спрос на профессии, в которых современные школьники могут быть конкурентоспособны наравне с дипломированными специалистами, считает генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХиГС Цифровой мир создает спрос на профессии, в которых современные школьники могут быть конкурентоспособны наравне с дипломированными специалистами, считает генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров

Комиссаров выступил модератором на прошедшей в понедельник в рамках Московского международного салона образования (ММСО) панельной дискуссии президентской платформы "Россия – страна возможностей" на тему "Социальные лифты для школьников – миф или реальность?". Ее участники обсудили вопросы социальных лифтов для молодежи до 18 лет, альтернативных путей поступления в вузы, профориентации, профессиональных компетенций, которые можно освоить в рамках школьного образования, и школьного предпринимательства.

"Раньше социальный лифт для школьников подразумевал только одно – поступление в хороший университет. Сейчас все меняется, цифровой мир создает спрос на профессии, в которых современные школьники могут быть конкурентоспособны наравне с дипломированными специалистами. Многие компании отменили требование о наличии диплома о высшем образовании, на сайтах вакансий появились предложения для 15-16-летних, например, для SMM-специалистов, программистов, веб-дизайнеров. А некоторые школьники уже в 15-16 лет открывают свой бизнес. Для многих школьников такая перспектива становится все более привлекательной, при этом многих родителей она пугает – ведь такая занятость отвлекает от учебы и рушит устоявшиеся стереотипы", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.

Как отметил в ходе онлайн-сессии стали: ректор РАНХиГС Владимир Мау, в условиях сегодняшнего очень динамичного общества важно иметь возможность постоянно адаптироваться к новым вызовам, держать руку на пульсе технологического и социального развития. "В этом смысле социальные лифты очень важны. Наша задача через систему социальных лифтов помочь двигаться вперед. И олимпиады, и новый конкурс "Большая перемена", который организует платформа "Россия – страна возможностей", и многое другое представляется мне исключительно важным. Будущее – за активной адаптивностью", - отметил он.

По мнению генерального директора благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны", руководителя международного конкурса "Мой первый бизнес" платформы "Россия – страна возможностей" Александра Демина, у старшеклассников есть три мотивирующих фактора участвовать в таких конкурсах. Это получение новых компетенций и опыта, коммуникация и поиск единомышленников, а также реализация действительно полезных дел.

Управляющий партнер компании Global Venture Alliance Даниил Козлов, в свою очередь, указал на то, что предпринимательские программы для школьников подразумевают принципиально другие форматы взаимодействия с детьми. "Это всегда по определению работа в команде над какими-либо проектами. Конечный результат – это не то, как хорошо ты усвоил материал. Итог — это честный ответ на вопрос: проект нашел своего потребителя, создал какой-то продукт? Роль учителя здесь – поддерживающая и сопровождающая, роль ментора. С точки зрения системы, нам предстоит огромная работа по созданию институтов, которые будут развивать и учителей, и соответствующий институт кураторов, где опытные предприниматели смогут передать свои знания и учителям, и школьникам", – сказал Козлов.