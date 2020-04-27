В Москве в пробах воды не обнаружили коронавирус

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус не обнаружен ни в одной из проб столичной воды, качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям соответствует санитарным нормам, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"Мы смотрим на " Мосводоканал " как на основной объект жизнедеятельности, жизнеобеспечения города, город без такого объекта работать не может. Мы усилили контроль в двух направлениях, и первое направление - это усиление контроля качества воды, которая подается москвичам, и, естественно, кроме микробиологических характеристик, физико-химических, органолептических, мы, конечно, смотрим за содержанием в воде вирусов, в частности, коронавируса. Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам", - сказала Андреева.

Она добавила, что увеличено количество проб воды и их кратность. По ее словам, за 2019 год специалистами управления было проведено 8,5 тысячи различных исследований, а за начало текущего года - более 500 исследований воды.

"Также мы контролируем состояние здоровья сотрудников на подобных объектах, дали очень подробные предписания в адрес руководителя "Москводоканала", прописали абсолютно четкий алгоритм контроля за приходом сотрудников, за тем, чтобы не было скопления на момент прохода через КПП, состоянием фильтра входного, за состоянием здоровья - температурный режим. Усиление всех вопросов, связанных с дезинфекцией помещения, бактерицидного облучения воздуха, работы вентиляционных систем. Руководитель "Мосводоканала" ежедневно отчитывается о всех проведенных мероприятиях, на сегодняшний день работа данного объекта у нас не вызывает никаких опасений", - заключила Андреева.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел работу Рублевской станции водоподготовки. Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, на станции "Мосводоканала" применяется высокоэффективная многоступенчатая схема очистки воды. Основным реагентом для обеззараживания является безопасный нетоксичный гипохлорит натрия. Для доочистки используются современные технологии озонирования и мембранной фильтрации.

"В период традиционного весеннего цветения (развития фитопланктона) реки для улучшения вкусовых свойств питьевой воды дополнительно применяется порошкообразный активированный уголь дозой 5 миллиграмм на литр. В связи с введением режима повышенной готовности на Рублевской станции был принят ряд дополнительных мер по обеспечению стабильности водоснабжения и безопасности питьевой воды", - уточнили в пресс-службе.