Меладзе не оплатил штрафы за нарушения ПДД более чем на 30 тысяч рублей

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Певец и продюсер Певец и продюсер Валерий Меладзе за последний год четыре раза не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения, в общей сложности его штраф составляет 32 тысячи рублей, следует из базы столичных мировых судебных участков.

Штрафы на указанную сумму назначены звезде шоу-бизнеса за несоблюдение предписаний дорожных знаков, неисполнение наказаний и неуплату парковки. Из уже вступивших в силу постановлений следует, что певец ни разу не явился в суд на рассмотрение этих дел, хотя его извещали надлежащим образом.

Из материалов базы судов следует, что Меладзе в середине июня прошлого года трижды был привлечен к административной ответственности за несоблюдение в Москве требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. По каждому протоколу певца оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Тем не менее, ни один из этих штрафов так и не был уплачен продюсером – по этой причине на Меладзе составили ещё три протокола за неуплату административных штрафов в установленный законом срок. В октябре прошлого года артиста три раза за это оштрафовали - всего на 18 тысяч рублей.