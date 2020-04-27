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Культура
2020-04-27T19:26
https://ria.ru/20200427/1570648064.html
Меладзе не оплатил штрафы за нарушения ПДД более чем на 30 тысяч рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40839/20/408392057_0:28:3237:1849_1036x0_80_0_0_acc4a0f421bede4976d34852a945397f.jpg
РИА Новости

Меладзе не оплатил штрафы за нарушения ПДД более чем на 30 тысяч рублей

19:26 27.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Валерий Меладзе. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Певец и продюсер Валерий Меладзе за последний год четыре раза не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения, в общей сложности его штраф составляет 32 тысячи рублей, следует из базы столичных мировых судебных участков.
Штрафы на указанную сумму назначены звезде шоу-бизнеса за несоблюдение предписаний дорожных знаков, неисполнение наказаний и неуплату парковки. Из уже вступивших в силу постановлений следует, что певец ни разу не явился в суд на рассмотрение этих дел, хотя его извещали надлежащим образом.
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Из материалов базы судов следует, что Меладзе в середине июня прошлого года трижды был привлечен к административной ответственности за несоблюдение в Москве требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. По каждому протоколу певца оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Тем не менее, ни один из этих штрафов так и не был уплачен продюсером – по этой причине на Меладзе составили ещё три протокола за неуплату административных штрафов в установленный законом срок. В октябре прошлого года артиста три раза за это оштрафовали - всего на 18 тысяч рублей.
Ещё один протокол об уклонении от исполнения административного наказания был зарегистрирован одним из мировых участков столицы в середине апреля. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, на этот раз Меладзе не погасил штраф в размере 5 тысяч рублей за неоплаченное размещение автомобиля на платной столичной парковке. Рассмотрение этого дела назначено на 12 мая.
Стоп-кадр из финального выпуска передачи Голос 8
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