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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T19:45
https://ria.ru/20200427/1570647774.html
Врач рассказал об угрозе ухудшения ситуации с COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571548_0:143:3135:1906_1036x0_80_0_0_49e95d79d7cc6078bc649e60d84eaaca.jpg
РИА Новости

Врач рассказал об угрозе ухудшения ситуации с COVID-19 в России

19:17 27.04.2020 (обновлено: 19:45 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться, если люди не удержатся от соблазна нарушить самоизоляцию во время майских праздников, рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Как отметил эксперт, сейчас в России наблюдается замедление прироста, однако плато еще не достигнуто.
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"И если мы не наделаем глупостей, сможем удержаться от соблазна уйти в загул на майских праздниках, сохраним вот эти меры социального дистанцирования, ограничений и так далее, тогда — да, плато уже не за горами", — отметил он.
По словам Семенова, в случае нарушения режима самоизоляции ситуация может вернуться к показателям середины апреля.
"И мы начнем все сначала", — резюмировал он.
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Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, более 196 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 87 тысяч человек, 794 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАлександр СеменовЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Начали подготавливать. Поняли, что долго скрывать и искажать реальную ситуацию уже не получится.
27 апреля, 21:21
GPGominid Patriotov
6011114
Да какой загул вы о чем? Многие работать продолжают, правдами и нет. Жить то на что?
27 апреля, 19:48
DIDenis Inkognito
1800004
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