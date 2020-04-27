Врач рассказал об угрозе ухудшения ситуации с COVID-19 в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться, если люди не удержатся от соблазна нарушить самоизоляцию во время майских праздников, рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в интервью телеканалу "Россия 24".

Как отметил эксперт, сейчас в России наблюдается замедление прироста, однако плато еще не достигнуто.

"И если мы не наделаем глупостей, сможем удержаться от соблазна уйти в загул на майских праздниках, сохраним вот эти меры социального дистанцирования, ограничений и так далее, тогда — да, плато уже не за горами", — отметил он.

По словам Семенова, в случае нарушения режима самоизоляции ситуация может вернуться к показателям середины апреля.

"И мы начнем все сначала", — резюмировал он.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, более 196 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 87 тысяч человек, 794 из них умерли.