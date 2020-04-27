В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки продолжает снижаться

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, за сутки умерли 337 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо

"Число смертей - 337. Все еще ужасающе высокое, но снижается, если посмотреть на прошедшие несколько дней", - сказал Куомо во время пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter.

График, который приводят власти, свидетельствует, что смертность постепенно снижается: в начале прошлой недели в штате было не более 474 летальных случаев, постепенно этот показатель снижался и в воскресенье составил 337.

По словам губернатора, наблюдается также снижение общего числа госпитализированных - в воскресенье в больницы поступили 1052 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.