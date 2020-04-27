Подмосковный Госадмтехнадзор предоставил медикам служебные автомобили

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Госадмтехнадзор помог подмосковным медикам и предоставил им служебные автомобили, чтобы они могли выезжать к жителям региона. Об этом сообщил телеканал "360".
С 8 апреля врачи совершили около 300 выездов на транспортных средствах ведомства. Они посетили 11 городских округов области. По словам начальника Госадмтехнадзора Олега Баженова, в Серпухове состоялось 15 выездов, в Лотошине – 15, во Фрязине – 22, в Жуковском – 22, в Воскресенске – 31, в Подольске – 77. Больше всего выездов зафиксировано в Дмитровском городском округе – 92.
Отмечается, что инспекторы, которые работают водителями вместе с врачами, соблюдают меры гигиены, обрабатывают салон дезинфицирующим средством и постоянно находятся в средствах индивидуальной защиты.
Кроме того, сотрудники Госадмтехнадзора совместно со стражами правопорядка ищут нарушителей самоизоляции. С 14 апреля рейды проводятся во всех округах области.