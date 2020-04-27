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Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
2020-04-27T19:10
https://ria.ru/20200427/1570647429.html
На Тамбовщине по нацпроекту приведут в порядок более 34 км автодорог
https://cdn25.img.ria.ru/images/147695/45/1476954575_190:0:3831:2048_1036x0_80_0_0_8b417aedd7c75171f8647868dcecd89b.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине по нацпроекту приведут в порядок более 34 км автодорог

19:10 27.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТрасса
Трасса
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 27 апр – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано привести в нормативное состояние 34,35 километра автодорог регионального и местного значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, работы запланированы на 16 объектах. На проведение дорожных работ в рамках нацпроекта выделено 805 миллионов рублей. Из этой суммы средства федерального бюджета составляют 701 миллион рублей, из которых 531 миллион рублей предназначены на ремонт и 170 миллионов рублей – на строительство и реконструкцию местных дорог. Еще 104 миллиона рублей на проведение работ заложено в областном бюджете.
"Еще до начала дорожно-строительного сезона была проведена большая подготовительная работа, которая позволила своевременно заключить контракты с подрядными организациями и приступить к работам с наступлением теплой погоды. В настоящее время ремонт ведется уже на 10 объектах", - приводит пресс-служба слова начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберта Чурилова.
По его словам, одними из первых к работам приступили дорожники на трассе Тамбов-Котовск. Масштабные работы также ведутся на Рассказовском шоссе областного центра. Кроме того, в Тамбове в рамках нацпроекта приступили к ремонту участков улиц Советская, Карла Маркса, переулка Новорубежный, а также в микрорайоне Радужное. На остальных объектах работы начнутся в ближайшее время.
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Чурилов отметил, что на каждом этапе работ организован жесткий контроль с помощью лабораторного оборудования и привлечения федеральных экспертов. В случае выявления недостатков подрядчик не сможет приступить к следующему этапу работ, пока не устранит все замечания.
В пресс-службе добавили, что окончание дорожных работ планируется к 1 сентября. 
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Тамбовская областьТранспортТамбовская областьОбщество
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