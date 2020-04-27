Лавров и глава МИД Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главы МИД РФ и Болгарии Главы МИД РФ и Болгарии Сергей Лавров и Екатерина Захариева по телефону обсудили российско-болгарские отношения, противодействие распространению коронавируса и другие вопросы, сообщает российский МИД.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе болгарской стороны. "Обсуждены актуальные вопросы российско-болгарских отношений и международной повестки дня, включая тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, меры российских и болгарских властей по санированию негативных последствий пандемии", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили обоюдный настрой на поддержание "высокой динамики политического диалога, дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества, в том числе по крупным совместным проектам в энергетике, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на уровне глав государств и правительств двух стран".

"Условлено продолжить укрепление договорно-правовой базы, включая вопросы социального обеспечения и статуса воинских захоронений и мемориалов, что особенно актуально в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия победы во Второй мировой войне", - добавили в МИД.