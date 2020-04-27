ЕК спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,5%

В середине месяца МВФ спрогнозировал падение ВВП еврозоны из-за коронавируса по итогам года на 7,5%, хотя в январе ожидал её роста на 1,3%. При этом в следующем году, по базовому сценарию фонда, ожидается восстановление, и экономика стран валютного союза вырастет на 4,7%, полагает МВФ. Это выше его январского прогноза на 3,3 процентного пункта.