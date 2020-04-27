В Саратовской области нелегальных мигрантов освободили от ответственности

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Нелегальные мигранты в Саратовской области обязаны встать на миграционный учет, при этом они освобождаются от какой-либо ответственности, заявил начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Алексей Зелепукин.
"Все иностранные граждане, которые незаконно находятся на территории Саратовской области, освобождаются от какой-либо ответственности. На них возлагается обязанность прийти и заявить о себе в заявительном порядке с принимающей стороной. Мы со своей стороны поставим их на миграционный учет по месту пребывания на основании тех документов, которые есть у граждан, даже если эти документы просрочены", - сказал Зелепукин в понедельник на брифинге о ситуации с коронавирусной инфекцией в области.
По его словам, мигранты пройдут дактилоскопирование, фотографирование и проверку по всем учетам.
"Если иностранный гражданин не в розыске и если в отношении него не избиралась какая-либо мера пресечения, он не преследуется иностранным государством, то этот гражданин ставится на миграционный учет и законно находится на территории РФ до 15 июня. После чего мы обращаемся непосредственно в консульские учреждения иностранных государств, получаем свидетельство о возвращении, и гражданин обязан покинуть территорию РФ", - отметил он.
Зелепукин подчеркнул, что если до обращения иностранный гражданин находился в статусе незаконного мигранта, то органы МВД к нему никакие меры принимать не будут.
"Все эти граждане имеют право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ и непосредственно в Саратовской области без наличия разрешительных документов на работу", - уточнил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.