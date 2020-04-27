В Саратовской области нелегальных мигрантов освободили от ответственности

"Если иностранный гражданин не в розыске и если в отношении него не избиралась какая-либо мера пресечения, он не преследуется иностранным государством, то этот гражданин ставится на миграционный учет и законно находится на территории РФ до 15 июня. После чего мы обращаемся непосредственно в консульские учреждения иностранных государств, получаем свидетельство о возвращении, и гражданин обязан покинуть территорию РФ", - отметил он.