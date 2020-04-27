Юрий Башмет принимает участие в уникальном проекте "Звуки во времени"

Репетиция Всероссийского юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Юрий Башмет продирижирует Всероссийским юношеским симфоническим оркестром (ВЮСО) онлайн в уникальном проекте "Звуки во времени", который проводит Российский фонд культуры совместно с Русским концертным агентством, проект можно будет увидеть на портале Юрий Башмет продирижирует Всероссийским юношеским симфоническим оркестром (ВЮСО) онлайн в уникальном проекте "Звуки во времени", который проводит Российский фонд культуры совместно с Русским концертным агентством, проект можно будет увидеть на портале Культура.рф , начиная с 27 апреля, сообщает пресс-служба Башмета.

Благодаря современным технологиям Российский фонд культуры соберет музыкантов онлайн, а Башмет продирижирует музыкантами из особняка Российского фонда культуры в Москве.

Первая запись именно этого выступления, в котором молодые музыканты исполнят отрывок из произведения "Путеводитель по оркестру" Кузьмы Бодрова, написанного специально для коллектива, будет опубликована 27 апреля, а затем в течение двух недель каждый день будут появляться новые записи проекта.

В течение 10 дней зрители познакомятся с участниками оркестра поближе. Музыканты индивидуально исполнят небольшие музыкальные произведения, а также коротко расскажут о себе в эфире. Всего выйдет 40 роликов с "лицами оркестра". В итоге выстроится своего рода музыкальная мозаика участников Всероссийского юношеского симфонического оркестра – лучших молодых музыкантов.