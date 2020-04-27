Эпидемиолог оценил шансы повторно заразиться коронавирусом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Далеко не все пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, приобретают стойкий иммунитет, заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это вопрос, который еще надо изучать внимательно", — сказал специалист.
По его словам, это индивидуальный процесс, и многие пациенты, переболевшие COVID-19, могут приобрести только краткосрочный иммунитет, который будет не в состоянии их защитить на протяжении даже нескольких месяцев.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 196 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет свыше 87 тысяч человек, 794 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.