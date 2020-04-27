Эпидемиолог оценил шансы повторно заразиться коронавирусом

"Это вопрос, который еще надо изучать внимательно", — сказал специалист.

По его словам, это индивидуальный процесс, и многие пациенты, переболевшие COVID-19, могут приобрести только краткосрочный иммунитет, который будет не в состоянии их защитить на протяжении даже нескольких месяцев.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 196 тысяч скончались.

России , по последним данным, число зараженных составляет свыше 87 тысяч человек, 794 из них умерли.