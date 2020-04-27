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Туризм
2020-04-27T18:58
https://ria.ru/20200427/1570646764.html
Отелям Израиля разрешили принимать гостей с 3 мая
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РИА Новости

Отелям Израиля разрешили принимать гостей с 3 мая

18:58 27.04.2020
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© РИА Новости / Светлана БаеваОтель в Цфате
Отель в Цфате
© РИА Новости / Светлана Баева
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В воскресенье, 3 мая 2020 года, в Израиле вновь начнут принимать гостей цимеры – небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых имеются номера с отдельным входом с первого этажа, сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.
В понедельник, 27 апреля, в Израиле состоялось совещание во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетанияху, на котором обсуждался вопрос о возобновлении туризма. По его итогам было одобрено предложение министра туризма Израиля Ярива Левина по постепенному возвращению индустрии к работе.
Также было решено, что в ближайшие дни вместе с Министерством здравоохранения Израиля будет разработан специальный стандарт "Фиолетовый знак", подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период действия пандемии коронавирвуса.
Дальнейший шаги по возврату к деятельности в туристической сфере будут зависеть от эпидемиологической ситуации.
"Это радостное известие для многих тысяч владельцев бизнеса и работников туристической отрасли, в которой впервые, после начала кризиса, установили конкретную дату для ее возвращения к работе", — прокомментировал министр туризма Израиля Ярив Левин
"Меньше, чем через одну неделю израильтяне вновь смогут путешествовать по своей стране, — сказал директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр. — Надеюсь, что в самое ближайшее время будет возобновлен и въездной туризм, и россияне вновь смогут поехать в солнечный и теплый Израиль".
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