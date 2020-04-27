В ярославском изоляторе временного содержания выявили вспышку COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Несколько сотрудников изолятора временного содержания при УМВД по Несколько сотрудников изолятора временного содержания при УМВД по Ярославской области заболели COVID-19 , сообщило правительство региона в понедельник.

"На данный момент у нескольких сотрудников областного изолятора временного содержания подтвержден диагноз COVID-19. Они находятся на карантине. Определен круг контактов заболевших. У всех взяты анализы на наличие вируса. В здании изолятора УМВД проведены необходимые дезинфицирующие мероприятия", - информируют власти.

Отмечается, что тех, кого необходимо поместить в этот изолятор, оправляют в другие спецучреждния УМВД России по Ярославской области.

Число жителей Ярославской области, у которых диагностировали коронавирус, за минувшие сутки выросло на 25 - до 409 человек. С начала пандемии в регионе 26 человек выздоровели, трое скончались.