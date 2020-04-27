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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:47
https://ria.ru/20200427/1570646597.html
В ярославском изоляторе временного содержания выявили вспышку COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В ярославском изоляторе временного содержания выявили вспышку COVID-19

18:47 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Несколько сотрудников изолятора временного содержания при УМВД по Ярославской области заболели COVID-19, сообщило правительство региона в понедельник.
"На данный момент у нескольких сотрудников областного изолятора временного содержания подтвержден диагноз COVID-19. Они находятся на карантине. Определен круг контактов заболевших. У всех взяты анализы на наличие вируса. В здании изолятора УМВД проведены необходимые дезинфицирующие мероприятия", - информируют власти.
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Отмечается, что тех, кого необходимо поместить в этот изолятор, оправляют в другие спецучреждния УМВД России по Ярославской области.
Число жителей Ярославской области, у которых диагностировали коронавирус, за минувшие сутки выросло на 25 - до 409 человек. С начала пандемии в регионе 26 человек выздоровели, трое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ярославская областьОбщество
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