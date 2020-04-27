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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:44
https://ria.ru/20200427/1570646414.html
В Карелии откроют автошколы и строймагазины
https://cdn24.img.ria.ru/images/151957/46/1519574624_25:0:3666:2048_1036x0_80_0_0_6b8345d286f753aaa3adf74a56179bf4.jpg
РИА Новости

В Карелии откроют автошколы и строймагазины

18:44 27.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Автошколы и строймагазины, прервавшие свою деятельность из-за угрозы распространения коронавируса, вновь откроются в Карелии, соответствующее распоряжение подписал в понедельник глава республики Артур Парфенчиков.
"Друзья, понимаю, что многие готовятся к дачному сезону, поэтому подписал распоряжение, согласно которому на территории республики разрешается работа магазинов, торгующих стройматериалами и садово-огородными товарами, но при соблюдении социальной дистанции и всех противоэпидемиологических мер", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Согласно документу, для работы таким магазинам нужно соблюдать обязательные условия: отдельный вход с улицы, одновременно не более одного покупателя на 50 "квадратов", социальная дистанция, маски для продавцов и покупателей.
Кроме того, глава региона разрешил возобновить работу автошкол при условии дистанционных теоретических занятий. "При обучении вождению в салоне автомобиля могут находиться только инструктор и ученик, а сами автомобили должны обрабатываться дезсредствами", - отметил губернатор.
Еще одним пунктов распоряжения стало расширение "чистых территорий" в республике. Этот список пополнили Пудожский и Беломорский районы. Ранее ограничительные меры из-за коронавируса были ослаблены в Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах. На этих территориях снято ограничение на работу парикмахерских, косметических и массажных салонов, бань, а также непродовольственных магазинов, торгующих товарами не первой необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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