В Карелии откроют автошколы и строймагазины

Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе. Архивное фото

Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Автошколы и строймагазины, прервавшие свою деятельность из-за угрозы распространения Автошколы и строймагазины, прервавшие свою деятельность из-за угрозы распространения коронавируса , вновь откроются в Карелии, соответствующее распоряжение подписал в понедельник глава республики Артур Парфенчиков

"Друзья, понимаю, что многие готовятся к дачному сезону, поэтому подписал распоряжение, согласно которому на территории республики разрешается работа магазинов, торгующих стройматериалами и садово-огородными товарами, но при соблюдении социальной дистанции и всех противоэпидемиологических мер", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Согласно документу, для работы таким магазинам нужно соблюдать обязательные условия: отдельный вход с улицы, одновременно не более одного покупателя на 50 "квадратов", социальная дистанция, маски для продавцов и покупателей.

Кроме того, глава региона разрешил возобновить работу автошкол при условии дистанционных теоретических занятий. "При обучении вождению в салоне автомобиля могут находиться только инструктор и ученик, а сами автомобили должны обрабатываться дезсредствами", - отметил губернатор.

Еще одним пунктов распоряжения стало расширение "чистых территорий" в республике. Этот список пополнили Пудожский и Беломорский районы. Ранее ограничительные меры из-за коронавируса были ослаблены в Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах. На этих территориях снято ограничение на работу парикмахерских, косметических и массажных салонов, бань, а также непродовольственных магазинов, торгующих товарами не первой необходимости.