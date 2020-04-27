Источник рассказал о переговорах по открытию границ в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости, Мария Князева. Представители многих стран Представители многих стран Евросоюза на совете по туризму поддержали необходимость скоординированного, поступательного подхода по открытию границ ЕС на базе совместно принятых критериев, рассказал РИА Новости источник в институтах власти союза.

ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.

"Многие министры поддержали скоординированный, пошаговый подход ЕС к открытию границ и (возобновлению - ред.) поездок на основе совместно принятых протоколов и критериев", - сказал он.

Выступая на этом совещании, хорватский министр туризма Гари Каппелли подчеркнул, что будет крайне важно подключить эпидемиологов к процессу открытия границ и возобновления туристических потоков, говорится в релизе по итогам встречи.

"Следует консультироваться с эпидемиологами при определении критериев и мер, которые будут необходимы для обеспечения безопасности туристов", - говорится в сообщении.

Туризм, серьезно пострадавший от борьбы с пандемией нового коронавируса, покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой отрасли заняты около 12% работающих людей в ЕС, отмечается в сообщении.

При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран союза достаточно велик - от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции

Министры выразили поддержку выработке новых мер помощи сектору туризма на национальном и наднациональном уровнях ЕС, отмечается в релизе. Поддержка этой отрасли экономики, по их мнению, должна быть одним из приоритетов плана восстановления Евросоюза от кризиса.

Еврокомиссия и Совет ЕС предложили ранее ряд рекомендаций по скоординированному и постепенному снятию ограничительных мер в Евросоюзе, причем с выдерживанием временного лага между послаблениями.

ЕК намерена предложить более подробные рекомендации о том, как постепенно восстанавливать транспортное сообщение и свободное передвижение людей в ЕС настолько быстро, насколько это позволяет ситуация в области здравоохранения, также с учетом планирования поездок на летние каникулы. Открытие внешних границ и доступ в союз граждан третьих стран стоит произвести, предлагает ЕК, на "второй стадии", то есть позже. Кроме того, этот процесс должен учитывать ситуацию с распространением вируса за пределами союза.