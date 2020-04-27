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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:44
https://ria.ru/20200427/1570646373.html
Источник рассказал о переговорах по открытию границ в ЕС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:0:3149:1771_1036x0_80_0_0_6b29c782fea47f9a99423b86eadf7f76.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о переговорах по открытию границ в ЕС

18:44 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости, Мария Князева. Представители многих стран Евросоюза на совете по туризму поддержали необходимость скоординированного, поступательного подхода по открытию границ ЕС на базе совместно принятых критериев, рассказал РИА Новости источник в институтах власти союза.
ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.
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"Многие министры поддержали скоординированный, пошаговый подход ЕС к открытию границ и (возобновлению - ред.) поездок на основе совместно принятых протоколов и критериев", - сказал он.
Выступая на этом совещании, хорватский министр туризма Гари Каппелли подчеркнул, что будет крайне важно подключить эпидемиологов к процессу открытия границ и возобновления туристических потоков, говорится в релизе по итогам встречи.
"Следует консультироваться с эпидемиологами при определении критериев и мер, которые будут необходимы для обеспечения безопасности туристов", - говорится в сообщении.
Туризм, серьезно пострадавший от борьбы с пандемией нового коронавируса, покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой отрасли заняты около 12% работающих людей в ЕС, отмечается в сообщении.
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При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран союза достаточно велик - от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции.
Министры выразили поддержку выработке новых мер помощи сектору туризма на национальном и наднациональном уровнях ЕС, отмечается в релизе. Поддержка этой отрасли экономики, по их мнению, должна быть одним из приоритетов плана восстановления Евросоюза от кризиса.
Еврокомиссия и Совет ЕС предложили ранее ряд рекомендаций по скоординированному и постепенному снятию ограничительных мер в Евросоюзе, причем с выдерживанием временного лага между послаблениями.
ЕК намерена предложить более подробные рекомендации о том, как постепенно восстанавливать транспортное сообщение и свободное передвижение людей в ЕС настолько быстро, насколько это позволяет ситуация в области здравоохранения, также с учетом планирования поездок на летние каникулы. Открытие внешних границ и доступ в союз граждан третьих стран стоит произвести, предлагает ЕК, на "второй стадии", то есть позже. Кроме того, этот процесс должен учитывать ситуацию с распространением вируса за пределами союза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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631020
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзГрецияСловакияВ мире
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