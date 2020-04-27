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2020-04-27T18:36
https://ria.ru/20200427/1570646049.html
Посольство опровергло сообщения о покушении на чешских политиков
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РИА Новости

Посольство опровергло сообщения о покушении на чешских политиков

18:36 27.04.2020
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Посольство России в Чехии отвергло информацию еженедельника Respekt, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков, говорится в комментарии диппредставительства РФ в Праге, опубликованном в Facebook.
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах сообщил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова. Оба политика, по данным издания, сразу после прибытия в Прагу вышеуказанного мужчины получили охрану.
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27 апреля, 15:08
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"Обратили внимание на появившуюся в чешском издании "Респект" статью, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания", - говорится в комментарии посольства РФ.
По мнению дипломатов, совершенно очевидно, что публикация является продолжением активизировавшейся в Чехии в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию России и навязывание ее враждебного образа чешской общественности.
"Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего, кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка", - говорится в комментарии посольства РФ.
Посольство РФ в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
27 апреля, 14:46
Песков назвал сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников "уткой"
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РоссияМИД ЧехииЧехияПрагаВ мире
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