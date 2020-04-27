Посольство опровергло сообщения о покушении на чешских политиков

ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Чехии отвергло информацию еженедельника Respekt, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков, говорится в комментарии диппредставительства РФ в Праге , опубликованном в Facebook

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах сообщил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова . Оба политика, по данным издания, сразу после прибытия в Прагу вышеуказанного мужчины получили охрану.

"Обратили внимание на появившуюся в чешском издании "Респект" статью, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания", - говорится в комментарии посольства РФ.

По мнению дипломатов, совершенно очевидно, что публикация является продолжением активизировавшейся в Чехии в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию России и навязывание ее враждебного образа чешской общественности.

"Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего, кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка", - говорится в комментарии посольства РФ.