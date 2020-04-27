Кадыров рассказал, кого коснется снятие ряда ограничений в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 апр – РИА Новости. Глава Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом до конца недели разработать план по снятию незначительных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в первую очередь к работе сможет вернуться молодежь, живущая отдельно от родителей.

"Необходимо на этой неделе разработать план по снятию ограничений на работу мелких объектов: небольших магазинов, заправок, техстанций. Чтобы определенный контингент мог вернуться к работе. Прежде всего, молодые люди, живущие отдельно от родителей и здоровые, без хронических заболеваний", - заявил Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу. По его словам, "надо потихоньку выпускать людей", соблюдая, при этом, все инструкции и санитарные требования.

"Мы контролируем ситуацию и прогнозируем, что все будет хорошо… На следующей неделе поэтапно будем запускать план мероприятий, посмотрим, как пойдет первый этап и дальше исходя из этого, будем принимать решения", - добавил Кадыров.

При этом он подчеркнул, что границы по-прежнему остаются закрытыми для движения транспорта, за исключением транзитных перевозок.

"Границы не открываем, транзит – добро пожаловать. Свадьбы, религиозные мероприятия тоже ни в коем случае проводить нельзя, особенно на религиозных мероприятиях собираются люди в возрасте", - предостерег Кадыров. Он также поручил рассмотреть возможность оказания помощи соседним регионам, в том числе и в приеме больных, если возникнет такая необходимость.

В Чечне, по данным регионального минздрава, 409 инфицированных COVID-19, из них 23 выздоровели, шесть скончались.