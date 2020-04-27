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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:35
https://ria.ru/20200427/1570645969.html
Кадыров рассказал, кого коснется снятие ряда ограничений в Чечне
https://cdn22.img.ria.ru/images/153007/97/1530079757_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_4b3a64c1f4860976b20969ce5a953971.jpg
РИА Новости

Кадыров рассказал, кого коснется снятие ряда ограничений в Чечне

18:35 27.04.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на город Грозный
Вид на город Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Вид на город Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом до конца недели разработать план по снятию незначительных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в первую очередь к работе сможет вернуться молодежь, живущая отдельно от родителей.
"Необходимо на этой неделе разработать план по снятию ограничений на работу мелких объектов: небольших магазинов, заправок, техстанций. Чтобы определенный контингент мог вернуться к работе. Прежде всего, молодые люди, живущие отдельно от родителей и здоровые, без хронических заболеваний", - заявил Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу. По его словам, "надо потихоньку выпускать людей", соблюдая, при этом, все инструкции и санитарные требования.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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"Мы контролируем ситуацию и прогнозируем, что все будет хорошо… На следующей неделе поэтапно будем запускать план мероприятий, посмотрим, как пойдет первый этап и дальше исходя из этого, будем принимать решения", - добавил Кадыров.
При этом он подчеркнул, что границы по-прежнему остаются закрытыми для движения транспорта, за исключением транзитных перевозок.
"Границы не открываем, транзит – добро пожаловать. Свадьбы, религиозные мероприятия тоже ни в коем случае проводить нельзя, особенно на религиозных мероприятиях собираются люди в возрасте", - предостерег Кадыров. Он также поручил рассмотреть возможность оказания помощи соседним регионам, в том числе и в приеме больных, если возникнет такая необходимость.
В Чечне, по данным регионального минздрава, 409 инфицированных COVID-19, из них 23 выздоровели, шесть скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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