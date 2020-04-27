В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 47 тысяч

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 47 тысяч, за сутки выявлено 1536 новых случаев, скончались свыше 2,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
В воскресенье сообщалось 45 791 зараженном и 2489 скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.