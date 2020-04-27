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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-04-27T20:28
https://ria.ru/20200427/1570645734.html
Никитин побывал в "красной зоне", где лечат заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570648171_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_6c328f6502a831fc9dd0df6ff6629663.jpg
РИА Новости

Никитин побывал в "красной зоне", где лечат заразившихся коронавирусом

18:32 27.04.2020 (обновлено: 20:28 27.04.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник проверил работу городской больницы Арзамаса и Шатковской центральной районной больницы и побывал в "красной зоне", где лечат пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Я хотел из первых уст, пообщавшись с врачами районных больниц, узнать и об их проблемах, о наличии средств индивидуальной защиты, об обеспеченности медицинским оборудованием", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Глава региона побывал в Арзамасе, где еще 16 марта был развернут инфекционный госпиталь на 107 коек, из которых 56 — с подачей кислорода. Лечебное учреждение снабжено 46 аппаратами ИВЛ, 15 из которых — инвазивные. В госпитале проходят лечение 22 пациента, у десяти подтвержден коронавирус. Один из них подключен к аппарату ИВЛ. Еще у 12 пациентов диагностирована пневмония.
"Арзамасская клиническая больница — одна из самых приспособленных к приему пациентов с коронавирусом. Именно сюда было доставлено несколько пациентов для проведения компьютерной томографии из Серафимо-Дивеевского монастыря. Все врачи и медсестры лечебного учреждения обеспечены комплектами средств индивидуальной защиты в необходимом объеме. Пункт приема пациентов с признаками ОРВИ и респираторных заболеваний, с подозрением на COVID-19, маршрут перевозки в бокс, буферная зона — все организовано по правилам", — отметил Никитин.
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Глава региона поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову усилить работу по привлечению в больницу Арзамаса медицинских кадров, а также предусмотреть для специалистов, которые работают в районном центре, горячее питание и возможность размещения в гостиницах по примеру того, как это сделано в Нижнем Новгороде.
В Шатковской ЦРБ губернатор Нижегородской области посетил "красную зону", где проходят лечение больные с COVID-19, в том числе два сотрудника Понетаевского психоневрологического интерната. В больнице лежат несколько пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", в том числе находящихся на аппарате ИВЛ.
"Впечатление гнетущее. С одной стороны, видно, что соблюдается порядок и обеспечивается безопасность работы. Но поначалу возникает ощущение тревоги. Безусловно, я сопереживаю людям, которые там находятся. Никому бы ни пожелал оказаться в такой ситуации, даже несмотря на то, что большинство пациентов переносит болезнь в легкой форме, выписывается, выздоравливает", — поделился впечатлениями Никитин после общения с врачами и пациентами.
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Со 2 апреля главный корпус Шатковской ЦРБ был полностью перепрофилирован в стационар для лечения больных с COVID-19, тяжелыми формами ОРВИ и пневмонией. Медучреждение рассчитано на 50 коек, все они снабжены подачей кислорода. В том числе в больнице есть 23 аппарата ИВЛ. При необходимости коечный фонд будет увеличен до 106 мест, из которых 70 — с подачей кислорода. К Шатковской ЦРБ также прикреплены Больше-Болдинский, Гагинский, Лукояновский и Починковский районы по лечению больных тяжелой формой ОРВИ, пневмонии или коронавируса. Численность населения этих муниципальных образований достигает 113,5 тысячи человек.
По состоянию на 27 апреля в Нижегородской области подтверждены 1574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек выздоровели и выписаны, девять умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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