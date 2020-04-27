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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-04-27T18:27
https://ria.ru/20200427/1570645610.html
Кумпилов поручил реализовать федеральные проекты, несмотря на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_556b20246ac8ef916d9b2770ff4798e4.jpg
РИА Новости

Кумпилов поручил реализовать федеральные проекты, несмотря на COVID-19

18:27 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил в полном объеме и в сроки реализовать все социальные обязательства и федеральные проекты, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В условиях режима ограничений, введенных для ряда отраслей экономики, в апреле наметилась тенденция к снижению показателей к соответствующему периоду прошлого года. Всем муниципальным образованиям выданы рекомендации по корректировке расходной части местных бюджетов. При этом глава республики поставил задачу исполнить все социальные обязательства, в полном объеме реализовать федеральные программы и проекты, в том числе и в дорожной отрасли", - говорится в сообщении.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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При этом отмечается, что исполнение этих проектов и программ должно произойти невзирая на сложности, вызванные последствиями пандемии.
"Несмотря на складывающуюся ситуацию с коронавирусом, необходимо максимально качественно и в срок выполнить все ремонтные работы по дорожным объектам и благоустройству территорий. Если мы сегодня не выполним намеченное, то можем столкнуться с формированием доходной части бюджета, что напрямую влияет на выполнение наших обязательств перед населением республики. В первую очередь это касается реализации нацпроектов", - заявил Кумпилов в ходе совещания с членами республиканского кабмина и руководителями муниципалитетов.
Сообщается, что глава Адыгеи поставил задачу к 1 августа завершить все работы по совершенствованию дорожной сети и созданию комфортной городской среды, запланированные на 2020 год в рамках нацпроектов.
По данным региональных властей, в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в этом году в республике планируется отремонтировать и реконструировать 41 дорожный объект общей протяженностью 47 километров, а в следующем по этой же программе намечено охватить 47 объектов протяженностью 65,1 километра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика АдыгеяМурат Кумпилов
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