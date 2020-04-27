Кумпилов поручил реализовать федеральные проекты, несмотря на COVID-19

КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил в полном объеме и в сроки реализовать все социальные обязательства и федеральные проекты, несмотря на ситуацию с коронавирусом , сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В условиях режима ограничений, введенных для ряда отраслей экономики, в апреле наметилась тенденция к снижению показателей к соответствующему периоду прошлого года. Всем муниципальным образованиям выданы рекомендации по корректировке расходной части местных бюджетов. При этом глава республики поставил задачу исполнить все социальные обязательства, в полном объеме реализовать федеральные программы и проекты, в том числе и в дорожной отрасли", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что исполнение этих проектов и программ должно произойти невзирая на сложности, вызванные последствиями пандемии.

"Несмотря на складывающуюся ситуацию с коронавирусом, необходимо максимально качественно и в срок выполнить все ремонтные работы по дорожным объектам и благоустройству территорий. Если мы сегодня не выполним намеченное, то можем столкнуться с формированием доходной части бюджета, что напрямую влияет на выполнение наших обязательств перед населением республики. В первую очередь это касается реализации нацпроектов", - заявил Кумпилов в ходе совещания с членами республиканского кабмина и руководителями муниципалитетов.

Сообщается, что глава Адыгеи поставил задачу к 1 августа завершить все работы по совершенствованию дорожной сети и созданию комфортной городской среды, запланированные на 2020 год в рамках нацпроектов.

По данным региональных властей, в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в этом году в республике планируется отремонтировать и реконструировать 41 дорожный объект общей протяженностью 47 километров, а в следующем по этой же программе намечено охватить 47 объектов протяженностью 65,1 километра.