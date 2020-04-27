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2020-04-27T21:02
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Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда
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РИА Новости

Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

18:23 27.04.2020 (обновлено: 21:02 27.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Рошалю Леониду Михайловичу — президенту ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии", — говорится в сообщении.

С присвоением звания поздравили Рошаля в Общероссийском народном фронте, сопредседателем центрального штаба которого он также является.
"Звание Героя Труда РФ - высшая оценка трудовых заслуг перед страной - показывает, что мы увидели своих героев в настоящем. Это медики, которые борются сейчас с коронавирусом, которые не спят сутки напролёт, спасают людей. Особенно приятно, что Леонид Михайлович - часть большой команды ОНФ, ее вдохновитель и наш общий наставник", - приводит пресс-служба ОНФ слова главы исполкома движения Михаила Кузнецова.
Также президент присвоил звание Героя Труда директору АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леониду Белых, тренеру "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Александру Моторину и худруку Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.
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РоссияЛеонид РошальВладимир ПутинОбщество
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