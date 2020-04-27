Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

"За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Рошалю Леониду Михайловичу — президенту ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии", — говорится в сообщении.

С присвоением звания поздравили Рошаля в Общероссийском народном фронте, сопредседателем центрального штаба которого он также является.

"Звание Героя Труда РФ - высшая оценка трудовых заслуг перед страной - показывает, что мы увидели своих героев в настоящем. Это медики, которые борются сейчас с коронавирусом, которые не спят сутки напролёт, спасают людей. Особенно приятно, что Леонид Михайлович - часть большой команды ОНФ, ее вдохновитель и наш общий наставник", - приводит пресс-служба ОНФ слова главы исполкома движения Михаила Кузнецова.