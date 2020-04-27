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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:21
https://ria.ru/20200427/1570645453.html
В Саратовской области шесть пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Саратовской области шесть пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ

18:21 27.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 16 находятся на кислородной поддержке, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 27 апреля лабораторно подтверждены 327 случаев заражения коронавирусом. Семь человек с COVID-19 скончались, в том числе один покончил с собой, выздоровели 38 человек.
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"На сегодняшний день 185 человек находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, есть среди пациентов те, кто заслуживает внимания по тяжести состояния. На сегодняшний день шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, 16 человек находятся на кислородной поддержке", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе.
По его словам, одна 91-летняя пациентка, которая с пневмонией и выявленным коронавирусом находилась на искусственной вентиляции легких в силу тяжести состояния, на сегодняшний день уже отключена от аппарата ИВЛ, находится в общей палате и идет к выздоровлению.
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Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБалтайский районСаратовская областьОбщество
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