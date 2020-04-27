Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Саратовской области

"Ситуация в области достаточно стабильная. Тот прирост, который мы фиксируем каждый день, сравним с приростом в других регионах РФ. Тут надо опираться не на цифры прироста, а на ту ситуацию, как успевают отрабатывать эти очаги (COVID-19), как построена лабораторная диагностика в регионе, как быстро мы выделяем контактных и как быстро мы можем выявить людей, у которых подтверждена эта инфекция. Надо работать в этом направлении", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.