Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Саратовской области

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Саратовской области достаточно стабильная, заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 27 апреля лабораторно подтверждены 327 случаев заражения коронавирусом. Семь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.
"Ситуация в области достаточно стабильная. Тот прирост, который мы фиксируем каждый день, сравним с приростом в других регионах РФ. Тут надо опираться не на цифры прироста, а на ту ситуацию, как успевают отрабатывать эти очаги (COVID-19), как построена лабораторная диагностика в регионе, как быстро мы выделяем контактных и как быстро мы можем выявить людей, у которых подтверждена эта инфекция. Надо работать в этом направлении", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф