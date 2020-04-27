Ространснадзор продлил приостановку весового контроля грузовых машин

"Речь идет о перевозках таких товаров в прицепах, полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом, а также в автофургонах, прицепах, полуприцепах рефрижераторного и изотермического типа, в том числе рефрижераторных, изотермических, мультитемпературных, отапливаемых и ледниках, а также малотоннажным транспортом", - поясняет ведомство.