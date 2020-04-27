В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2534

АФИНЫ, 27 апр - РИА Новости. В Греции за последние сутки два человека умерли от COVID-19, зафиксированы 17 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2 534 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в понедельник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 43 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 65 пациента, рассказал он.
За сутки два человека умерли от нового коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 136 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.