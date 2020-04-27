В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2534

В отделениях интенсивной терапии интубированы 43 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 65 пациента, рассказал он.

За сутки два человека умерли от нового коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 136 человек.