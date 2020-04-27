Семье умершего от COVID-19 белгородского врача выплатят миллион рублей

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

ВОРОНЕЖ, 27 апр – РИА Новости. Семья умершего в Семья умершего в Белгородской области врача-онколога, у которого была обнаружена коронавиурсная инфекция, получит 1 миллион рублей помощи, сообщает в понедельник областное правительство.

О смерти врача-онколога, заболевшего COVID-19, сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор региона Евгений Савченко . Причину смерти должны были установить после патологоанатомической экспертизы.

"Была установлена причина смерти врача-онколога, который скончался в ночь на воскресенье. Это COVID-ассоциированная двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении властей региона.

Власти информируют, что окажут поддержку семье медработника.

"Из средств фонда социального страхования его семье будут выплачены компенсационные средства - не менее 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В Белгородской области диагностировали коронавирус у 269 человек. Три человека умерли.