В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой

"Пациент, который готовился к выписке в одном из стационаров региона… принял решение покончить с жизнью... Органы внутренних дел занимаются расследованием этого случая. Коронавирус в данном решении роли не сыграл", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.