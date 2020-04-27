В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
"Пациент, который готовился к выписке в одном из стационаров региона… принял решение покончить с жизнью... Органы внутренних дел занимаются расследованием этого случая. Коронавирус в данном решении роли не сыграл", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Всего в Саратовской области подтверждено 327 случаев заражения коронавирусом. Ранее сообщалось о шести летальных исходах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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