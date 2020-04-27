Четыре священнослужителя РПЦ умерли от коронавируса

В патриархии отметили, что продолжающийся рост количества заболевших коронавирусом подтверждает необходимость всех профилактических мер по предотвращению распространения этой инфекции, которые были предприняты в Церкви по благословению патриарха Кирилла с момента появления эпидемической угрозы.

"Количество случаев заражения, в том числе среди клира и верующих, было бы значительно выше, если абсолютное большинство священнослужителей не отнеслись бы с вниманием к рекомендациям священноначалия", - сказали в рабочей группе.