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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:27
https://ria.ru/20200427/1570645132.html
Четыре священнослужителя РПЦ умерли от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

Четыре священнослужителя РПЦ умерли от коронавируса

18:14 27.04.2020 (обновлено: 13:27 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Четверо представителей духовенства Русской православной церкви, по последним данным, скончались в результате заражения коронавирусом, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Несмотря на предпринятые меры, ряд священнослужителей был инфицирован, а некоторые стали жертвами инфекции. Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
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Карта распространения нового коронавируса в России
В патриархии отметили, что продолжающийся рост количества заболевших коронавирусом подтверждает необходимость всех профилактических мер по предотвращению распространения этой инфекции, которые были предприняты в Церкви по благословению патриарха Кирилла с момента появления эпидемической угрозы.
"Количество случаев заражения, в том числе среди клира и верующих, было бы значительно выше, если абсолютное большинство священнослужителей не отнеслись бы с вниманием к рекомендациям священноначалия", - сказали в рабочей группе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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