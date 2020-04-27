Четыре священнослужителя РПЦ умерли от коронавируса

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Четверо представителей духовенства Русской православной церкви, по последним данным, скончались в результате заражения коронавирусом, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Несмотря на предпринятые меры, ряд священнослужителей был инфицирован, а некоторые стали жертвами инфекции. Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
В патриархии отметили, что продолжающийся рост количества заболевших коронавирусом подтверждает необходимость всех профилактических мер по предотвращению распространения этой инфекции, которые были предприняты в Церкви по благословению патриарха Кирилла с момента появления эпидемической угрозы.
"Количество случаев заражения, в том числе среди клира и верующих, было бы значительно выше, если абсолютное большинство священнослужителей не отнеслись бы с вниманием к рекомендациям священноначалия", - сказали в рабочей группе.
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