Российская нефть стала стоить дороже Brent

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла до 16,39 доллара за баррель и теперь торгуется с премией в 0,2 доллара за баррель к марке Brent, сообщила новостная служба ценового агентства Argus.

В мае экспорт Urals из балтийских портов должен сократиться почти на 40% относительно апреля, до минимального уровня с 2014 года - 4,3 миллиона тонн. При этом отгрузки из Новороссийска в мае сократятся более чем наполовину относительно текущего месяца - до 1,06 миллиона тонн.

Что касается суммарных поставок Urals из морских портов, то в мае они должны снизиться на 3,52 миллиона тонн против показателя апреля, до 5,36 миллиона тонн. Такой объем также является минимумом с 2014 года, когда экспорт сорта составил около 5,24 миллиона тонн.