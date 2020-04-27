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Российская нефть стала стоить дороже Brent
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РИА Новости

Российская нефть стала стоить дороже Brent

18:13 27.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла до 16,39 доллара за баррель и теперь торгуется с премией в 0,2 доллара за баррель к марке Brent, сообщила новостная служба ценового агентства Argus.
В мае экспорт Urals из балтийских портов должен сократиться почти на 40% относительно апреля, до минимального уровня с 2014 года - 4,3 миллиона тонн. При этом отгрузки из Новороссийска в мае сократятся более чем наполовину относительно текущего месяца - до 1,06 миллиона тонн.
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Что касается суммарных поставок Urals из морских портов, то в мае они должны снизиться на 3,52 миллиона тонн против показателя апреля, до 5,36 миллиона тонн. Такой объем также является минимумом с 2014 года, когда экспорт сорта составил около 5,24 миллиона тонн.
"Поставки из России уменьшаются вследствие вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи", - сообщается в материале. Однако участники рынка не исключают, что фактические поставки Urals могут оказаться выше плана из-за сокращения загрузки российских НПЗ в условиях пониженного спроса на нефтепродукты вследствие карантинных мер.
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