В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 400

"Из остававшихся 26 апреля в работе в тираспольской и кишинёвской лабораториях проб, десять показали положительный результат, на доисследовании в столице Приднестровья ещё находятся десять биоматериалов, остальные дали отрицательный ответ", - говорится в сообщении.