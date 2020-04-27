В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 400

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Еще десять заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных в непризнанной республике достигло 400, всего скончались 20 человек, сообщил в понедельник оперативный штаб по COVID-19 в ПМР.
"Из остававшихся 26 апреля в работе в тираспольской и кишинёвской лабораториях проб, десять показали положительный результат, на доисследовании в столице Приднестровья ещё находятся десять биоматериалов, остальные дали отрицательный ответ", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 400 приднестровцев, 347 человек проходят лечение на территории ПМР, 32 пациента выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.