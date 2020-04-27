В Севастополе продлят режим повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности в Севастополе будет продлен до 30 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.
Пять новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Севастополе, общее число зафиксированных случаев достигло 36, сообщил в понедельник врио губернатора города Михаил Развожаев. Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля. В городе введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты.
"Врио губернатора также заявил, что продлит режим повышенной готовности до 30 мая, а режим самоизоляции будет действовать как минимум до 30 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.
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