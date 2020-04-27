Ученые предложили новую систему классификации вирусов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Александр Горбаленя в составе международного коллектива ученых предложил новую классификацию вирусов, сообщает пресс-служба Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Александр Горбаленя в составе международного коллектива ученых предложил новую классификацию вирусов, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова

Уточняется, что новая ранговая структура вирусной классификация поможет в дальнейших исследованиях происхождения и эволюции вирусов, а также будет способствовать сближению таксономий вирусов и клеточных форм жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Microbiology 27 апреля.

Поясняется, что вирусы вызывают инфекционные заболевания, как например коронавирус SARS-CoV-2, приведший к пандемии COVID-19 . По этому признаку SARS-CoV-2 относится к группе опасных для здоровья человека, куда входят еще десятки других вирусов. Однако имеется и другая классификация вирусов, не имеющая отношения к осложнениям вирусных инфекций и включающая все известные вирусы. Эта классификация разрабатывается Международным комитетом по таксономии вирусов (International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) с целью отразить эволюцию вирусов.

"После интенсивных обсуждений в течение нескольких лет международная группа ведущих вирусологов, включающая профессора МГУ и представляющая ICTV, объявила о принципиальных изменениях структуры классификации вирусов. Ученые могут теперь классифицировать вирусы в рамках иерархической структуры, сходной с теми, которые используются для клеточных организмов (животные, растения, грибы, эубактерии и архебактерии), несмотря на то, что вирусы не представлены на дереве жизни", - говорится в сообщении.

Поясняется, что таксономия - это систематическое упорядочивание организмов в кластеры на основании их общих характеристик и в рамках многоуровневой иерархической классификации, а также систематическая номенклатура этих кластеров. В таксономии, иерархические уровни известны как ранги, а кластеры как таксоны.

Новая структура таксономии вирусов расширена на десять рангов, добавленных к существовавшим до сих пор пяти рангам (вид, род, подсемейство, семейство, и порядок). Восемь из десяти новых рангов введены для систематизации далеких эволюционных связей вирусов, которые не учитывались в вирусной таксономии со дня ее основания.

Авторы полагают, что новая система может быть полезна медицинскому сообществу и широкой общественности.

"Хотя все эти вирусы (вирус простого герпеса, Эболы, SARS-CoV - ред.) способны вызывать инфекционные заболевания людей, они сильно различаются генетически и таксономически. Например, SARS-CoV, входящий в один вид с SARS-CoV-2, и вирус Эболы настолько же далеки друг от друга, как человек и дрожжи в таксономии клеточных форм жизни. Такое сравнение стало возможным только в рамках новой ранговой структуры", - цитирует пресс-служба Горбаленя.