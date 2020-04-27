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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:06
https://ria.ru/20200427/1570644719.html
Глава МИД Китая примет участие во встрече БРИКС по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:164:2794:1736_1036x0_80_0_0_31f30532e92f53cb5c5494edd02761aa.jpg
РИА Новости

Глава МИД Китая примет участие во встрече БРИКС по COVID-19

18:06 27.04.2020
2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И примет участие в экстренной встрече по COVID-19 глав МИД стран БРИКС, которая пройдет в формате видеоконференции, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Член Госсовета, министр иностранных дел Ван И примет участие в чрезвычайной встрече по COVID-19 глав МИД стран БРИКС 28 апреля. Встреча, которую будет проводить Россия как председательствующая страна, пройдет в формате видеоконференции", - говорится в распространенном заявлении Гэн Шуана.
Отмечается, что министры обсудят влияние эпидемии COVID-19 на международные отношения, общие усилия по реагированию на глобальные вызовы, а также углубление сотрудничества в рамках БРИКС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаГэн ШуанВан И (политик)БРИКСМИД КНРКитайВ мире
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