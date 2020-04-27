Глава МИД Китая примет участие во встрече БРИКС по COVID-19

"Член Госсовета, министр иностранных дел Ван И примет участие в чрезвычайной встрече по COVID-19 глав МИД стран БРИКС 28 апреля. Встреча, которую будет проводить Россия как председательствующая страна, пройдет в формате видеоконференции", - говорится в распространенном заявлении Гэн Шуана.
Отмечается, что министры обсудят влияние эпидемии COVID-19 на международные отношения, общие усилия по реагированию на глобальные вызовы, а также углубление сотрудничества в рамках БРИКС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф