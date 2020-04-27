Верхневолжье в ближайшее время получит порядка 70 тысяч масок

ТВЕРЬ, 27 апр - РИА Новости. В ближайшее время Тверская область получит порядка 70 тысяч медицинских масок, планируется поставка свыше 5 тысяч защитных костюмов, а также респираторов, одноразовых халатов и других средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба областного правительства.

"На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей. Практически на все выделенные средства заключены контракты", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

Глава региона поручил провести мониторинг аптечной сети региона на наличие медицинских масок в продаже, медицинские учреждения проверить на наличие средств индивидуальной защиты.

Всего на настоящее время в Тверской области подтверждены 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией . 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 458 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. 1 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.