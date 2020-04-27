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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:02
https://ria.ru/20200427/1570644476.html
В Якутии утвердили правила поведения при режиме повышенной готовности
https://cdn22.img.ria.ru/images/152848/37/1528483713_0:47:3032:1753_1036x0_80_0_0_2f8c277508e11f06bb7826dea24722b1.jpg
РИА Новости

В Якутии утвердили правила поведения при режиме повышенной готовности

18:02 27.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАйсен Николаев
Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ об обязательных правилах поведения граждан и организаций в регионе при режиме повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает республиканский оперативный штаб.
"Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ №1143 о правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.
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Согласно указу, дополнительные меры принимаются для недопущения распространения коронавируса, а также безопасного пропуска весеннего половодья на территории республики.
При контактах с больными коронавирусом жители республики должны сообщать об этом по единому номеру экстренных оперативных служб 112. Это касается и случаев, когда им известно о контактах иных лиц с заболевшими. Запрещается передвигаться между муниципальными районами и городскими округами, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту или от места работы. Рекомендовано ограничить поездки за пределы республики, в том числе для туризма и отдыха.
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому в отношении тех, кто обязан соблюдать такой режим, будут применены технологии электронного мониторинга по геолокации. Работникам медицинских организаций рекомендовано во внерабочее время исключить все контакты, кроме членов семей. Работодатели, применяющие вахтовый метод работы, обязаны организовывать прибытие работников чартерными рейсами, а также создать на местах обсерватор для двухнедельной изоляции лиц, прибывающих на территорию республики.
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"Указом главы республики в перечень непродовольственных товаров добавились: газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ); товары для садоводства и огородничества, включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения", - добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)КоронавирусыАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоОбщество
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