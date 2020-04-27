РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

"К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.

В свою очередь сайт Московского патриархата публикует текст распоряжения Кирилла "Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции".

В документе, в частности, говорится о том, что в тех случаях, когда несоблюдение распоряжений и указаний священноначалия повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях - к церковно-административной ответственности "в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью".

Как отметили в патриархии, в ситуации риска заражения верные священнической присяге клирики продолжают совершать богослужения, и, "исполняя свой пастырский долг, они нуждаются в молитвенной поддержке" всей Церкви.

"В условиях ограничений особое значение приобретает пастырское окормление верующих на дому, а также в больницах, которое должно реализовываться с соблюдением всех профилактических требований, призванных обезопасить как клириков, так и мирян", - сообщили также в рабочей группе.

Ранее синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению разработал и разослал в епархии рекомендации по причащению верующих в больницах и на дому. Отдел готов предоставить любому клирику дополнительные консультации и ответить на имеющиеся вопросы, отметили в РПЦ.

"Вслед за улучшением санитарно-эпидемической обстановки в Русской православной церкви будет поэтапно восстанавливаться церковно-приходская жизнь в привычной форме", - считают в рабочей группе.