Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-03T17:22
https://ria.ru/20200427/1570644378.html
РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556430_0:94:2950:1753_1036x0_80_0_0_a793c0baccc4b32f0b20985f99fb1a32.jpg
РИА Новости

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

18:00 27.04.2020 (обновлено: 17:22 03.05.2020)
18621
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
25 апреля, 17:48Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, чем заняться в самоизоляции
В свою очередь сайт Московского патриархата публикует текст распоряжения Кирилла "Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции".
В документе, в частности, говорится о том, что в тех случаях, когда несоблюдение распоряжений и указаний священноначалия повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях - к церковно-административной ответственности "в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью".
Как отметили в патриархии, в ситуации риска заражения верные священнической присяге клирики продолжают совершать богослужения, и, "исполняя свой пастырский долг, они нуждаются в молитвенной поддержке" всей Церкви.
Санитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе
22 апреля, 22:57Религия и мировоззрение
Священник РПЦ обвинил нарушителей карантина в антихристианской морали
"В условиях ограничений особое значение приобретает пастырское окормление верующих на дому, а также в больницах, которое должно реализовываться с соблюдением всех профилактических требований, призванных обезопасить как клириков, так и мирян", - сообщили также в рабочей группе.
Ранее синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению разработал и разослал в епархии рекомендации по причащению верующих в больницах и на дому. Отдел готов предоставить любому клирику дополнительные консультации и ответить на имеющиеся вопросы, отметили в РПЦ.
"Вслед за улучшением санитарно-эпидемической обстановки в Русской православной церкви будет поэтапно восстанавливаться церковно-приходская жизнь в привычной форме", - считают в рабочей группе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
351352211
Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
Лента новостейМолния