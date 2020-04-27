В Чувашии возбудили два дела после жалобы девушки в телешоу на истязания

"В одном из известных телешоу была озвучена информация о том, что в деревне Три избы Цивильского района отец причинял побои своей несовершеннолетней дочери. По данному факту в отношении 55-летнего сельчанина, которому на момент совершения преступления было 45 лет, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сообщает следственное управление.
Следствием установлено, что с февраля по декабрь 2010 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял насилие в отношении своей 8-летней дочери, выгоняя её на улицу в нижнем белье и без обуви при отрицательной температуре воздуха, дергая её за волосы и ударяя головой об стол.
"В этом же выпуске передачи озвучена информация о том, что в возрасте 14 лет потерпевшая вступила в половую связь с неустановленным молодым человеком... Установлено, что в один из дней середины мая 2016 года... достигший восемнадцатилетнего возраста молодой человек, находясь у себя дома в городе Цивильск, вступил в половое сношение с потерпевшей, заведомо зная о её возрасте. По результатам проверки в отношении 22-летнего жителя города Цивильск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста)", - добавляет СУСК.
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.