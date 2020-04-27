В Чувашии возбудили два дела после жалобы девушки в телешоу на истязания

Следствием установлено, что с февраля по декабрь 2010 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял насилие в отношении своей 8-летней дочери, выгоняя её на улицу в нижнем белье и без обуви при отрицательной температуре воздуха, дергая её за волосы и ударяя головой об стол.

"В этом же выпуске передачи озвучена информация о том, что в возрасте 14 лет потерпевшая вступила в половую связь с неустановленным молодым человеком... Установлено, что в один из дней середины мая 2016 года... достигший восемнадцатилетнего возраста молодой человек, находясь у себя дома в городе Цивильск, вступил в половое сношение с потерпевшей, заведомо зная о её возрасте. По результатам проверки в отношении 22-летнего жителя города Цивильск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста)", - добавляет СУСК.