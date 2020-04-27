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2020-04-27T17:59
https://ria.ru/20200427/1570644312.html
В Чувашии возбудили два дела после жалобы девушки в телешоу на истязания
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РИА Новости

В Чувашии возбудили два дела после жалобы девушки в телешоу на истязания

17:59 27.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Два уголовных дела возбудили в Чувашии после того, как жительница республики в телешоу рассказала об избивавшем ее отце и сексуальных отношениях с 14 лет, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В одном из известных телешоу была озвучена информация о том, что в деревне Три избы Цивильского района отец причинял побои своей несовершеннолетней дочери. По данному факту в отношении 55-летнего сельчанина, которому на момент совершения преступления было 45 лет, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сообщает следственное управление.
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Следствием установлено, что с февраля по декабрь 2010 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял насилие в отношении своей 8-летней дочери, выгоняя её на улицу в нижнем белье и без обуви при отрицательной температуре воздуха, дергая её за волосы и ударяя головой об стол.
"В этом же выпуске передачи озвучена информация о том, что в возрасте 14 лет потерпевшая вступила в половую связь с неустановленным молодым человеком... Установлено, что в один из дней середины мая 2016 года... достигший восемнадцатилетнего возраста молодой человек, находясь у себя дома в городе Цивильск, вступил в половое сношение с потерпевшей, заведомо зная о её возрасте. По результатам проверки в отношении 22-летнего жителя города Цивильск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста)", - добавляет СУСК.
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Цивильский районПроисшествия
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