В Ливане начали поэтапно отменять меры из-за коронавируса

БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Ливанские власти с понедельника разрешили открыть сельскохозяйственные предприятия и небольшие магазины розничной торговли, сообщает корреспондент РИА Новости.

Впервые с 16 марта возобновили работу муниципальные службы и кондитерские.

Значительно увеличился автомобильный трафик на дорогах. Оживленность появилась на торговых улицах Бейрута и других городов.

Согласно озвученному в пятницу плану правительства, возвращение к обычной жизни разделено на пять этапов с 27 апреля до 8 июня.

На втором этапе - начиная с 4 мая - планируется открытие крупных предприятий, фабрик, офисов частных компаний, ресторанов и кафе с загруженностью не выше 30%. В том числе станут доступны для горожан детские парки, спортивные площадки и парикмахерские.

С 11 мая к работе вернутся детские сады и школы с начальными классами. С 25 мая к занятиям в классах смогут приступить старшеклассники. На последнем этапе возобновятся занятия в высших учебных заведениях. Станут вновь доступны туристические и религиозные объекты.

О сроках открытия аэропорта, сухопутных и морских границ пока официальных заявлений от руководства страны не поступало, однако мероприятия, необходимые для открытия границ, предварительно запланированы на начало июня.

Ливанские власти 16 марта ввели в стране режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) для борьбы с распространением коронавируса . Режим ЧС в пятницу был продлен до 10 мая с учетом постепенной отмены карантинных мер. На сегодняшний день официально зараженных граждан в стране - 710.