Власти Карелии направят материалы о нарушителях мер по COVID-19 в полицию

В палате интенсивной терапии в госпитале в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19

В палате интенсивной терапии в госпитале в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Управление Роспотребнадзора по республике Карелия направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений COVID-19 для правовой оценки ситуации, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"Управление Роспотребнадзора по республике направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений COVID-19. Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения", - отмечается в сообщении.

По словам врио руководителя ведомства Людмилы Котович, "заражение произошло вследствие нарушения ограничительных мер, которые были введены распоряжением главы Карелии". "Мы продолжаем устанавливать, с кем еще контактировали данные граждане. Не исключено, что круг их контактов значительно шире", - сказала Котович.

В Карелии зарегистрированы 62 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 16 случаев, подтвержденных за минувшие двое суток, у людей, которые до этого контактировали с тремя ранее заболевшими лицами.

За сутки в России выявлены 6198 заболевших COVID-19. Большинство случаев зафиксировано в Москве (2871), Подмосковье (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербурге (161). Уточняется, что 2693 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 50 пациентов.