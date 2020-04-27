В Липецкой области перенесли фестиваль "Русборг"

ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Фестиваль исторической реконструкции "Русборг", который ежегодно проводится в мае в Липецкой области, перенесен на август и будет объединен с фестивалем "Ладейное поле".
Оба исторических события по реконструкции пройдут с 12 по 16 августа, сообщил глава глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, программа объединенных фестивалей будет обширной и насыщенной. Участников и туристов ждут сражения, гонки на лодках, штурм крепости и спуск на воду корабля.
"Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Он проводится уже с десяток лет. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — сказал глава региона.
27 апреля, 12:42Липецкая областьВ Липецкой области сняли ряд ограничений