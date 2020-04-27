В Липецкой области перенесли фестиваль "Русборг"

По его словам, программа объединенных фестивалей будет обширной и насыщенной. Участников и туристов ждут сражения, гонки на лодках, штурм крепости и спуск на воду корабля.

"Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Он проводится уже с десяток лет. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — сказал глава региона.