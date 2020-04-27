Эксперт рассказал, какие органы может поражать коронавирус

"Мы говорили об этом с самого начала, это не грипп, это не очередной метапневмовирус, риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали. Клиническая практика это подтвердила, и выяснилось, что вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но это и кишечник… Он поражает активно почки. У большинства пациентов, особенно у среднетяжелых и тяжелых, мы видим расстройство функционирования почек. Может поражать печень, описаны случаи миокардитов ", - сказал Семенов в эфире телеканала "Россия-24".