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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T17:48
https://ria.ru/20200427/1570643627.html
Эксперт рассказал, какие органы может поражать коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какие органы может поражать коронавирус

17:49 27.04.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Коронавирусная инфекция может поражать не только легкие, но и кишечник, почки, печень, а также вызывать спутанность сознания и искажать обоняние у человека, рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.
"Мы говорили об этом с самого начала, это не грипп, это не очередной метапневмовирус, риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали. Клиническая практика это подтвердила, и выяснилось, что вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но это и кишечник… Он поражает активно почки. У большинства пациентов, особенно у среднетяжелых и тяжелых, мы видим расстройство функционирования почек. Может поражать печень, описаны случаи миокардитов ", - сказал Семенов в эфире телеканала "Россия-24".
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Эксперт отметил, что вирус может вызывать аносмию, то есть не только снижение или полную утрату обоняние, а искажение запаха — когда человек вместо одного запаха чувствует другой.
"Берете копченую колбасу, а ощущаете запах, например, лимона", - сказал Семенов.
"Он взаимодействует с нервной тканью, как раз один из признаков этого - утрата обоняния и определенные моменты спутанности сознания у наших пациентов. Этот вирус оказался не такой простой. Это не просто очередное ОРВИ, это что-то более многообразное и многостаночное", - отметил эксперт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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