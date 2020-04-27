Жителю ЛНР дали более 12 лет тюрьмы за госизмену и торговлю боеприпасами

ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя подконтрольного ЛНР Алчевска к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за госизмену и торговлю боеприпасами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Алчевск, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 267, 268, 335 Уголовного кодекса ЛНР. А именно: совершении государственной измены и незаконном обороте боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщил представитель пресс-службы.
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По данным ведомства, житель Алчевска, находясь на подконтрольной Киеву территории, был завербован Службой безопасности Украины, с мая 2017 года по март 2019 года осуществлял шпионаж и оказывал помощь СБУ в деятельности, направленной против безопасности республики. "В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Приговор вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание", - добавил представитель пресс-службы.