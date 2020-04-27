Жителю ЛНР дали более 12 лет тюрьмы за госизмену и торговлю боеприпасами

"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Алчевск, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 267, 268, 335 Уголовного кодекса ЛНР. А именно: совершении государственной измены и незаконном обороте боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщил представитель пресс-службы.