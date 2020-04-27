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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T17:41
https://ria.ru/20200427/1570643176.html
В Ярославской области закрыли третий детсад из-за COVID-19 у родителя
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728462_0:162:3066:1887_1036x0_80_0_0_96a26488840a5c5d1e74d2cdbf77c80a.jpg
РИА Новости

В Ярославской области закрыли третий детсад из-за COVID-19 у родителя

17:41 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Третий по счету детский сад с дежурными группами закрыт в Ярославской области из-за выявления коронавируса у одного из родителей, сообщило правительство региона в понедельник.
Ранее сообщалось о закрытии двух детсадов с дежурными группами в городе Тутаев.
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"Вслед за двумя дошкольными учреждениями Тутаева закрывается один из детских садов в Ярославле. Основание - положительный тест на коронавирус у одного из родителей детей, посещающих дежурную группу", - цитирует пресс-служба правительства региона директора департамента образования Ирину Лободу.
По ее словам, в саду работали две дежурные группы, по 12 детей в каждой.
"Все работники и родители дошкольников под наблюдением медиков пробудут на самоизоляции 14 дней с момента контакта, им будут выданы больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы", - проинформировала директор депобразования. Она подчеркнула, что посещение детского сада в такой сложной эпидемиологической ситуации должно быть мерой крайней необходимости.
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В Ярославской области режим нерабочих дней продлен до 30 апреля. Между тем ряду предприятий в целях поддержания региональной экономики разрешено работать. Для детей работников в детсадах открыты дежурные группы. По данным регионального правительства, всего такие группы посещают около 2,5 тысячи детей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТутаевЯрославская областьЯрославль
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