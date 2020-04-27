В Ярославской области закрыли третий детсад из-за COVID-19 у родителя

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Третий по счету детский сад с дежурными группами закрыт в Третий по счету детский сад с дежурными группами закрыт в Ярославской области из-за выявления коронавируса у одного из родителей, сообщило правительство региона в понедельник.

Ранее сообщалось о закрытии двух детсадов с дежурными группами в городе Тутаев

"Вслед за двумя дошкольными учреждениями Тутаева закрывается один из детских садов в Ярославле . Основание - положительный тест на коронавирус у одного из родителей детей, посещающих дежурную группу", - цитирует пресс-служба правительства региона директора департамента образования Ирину Лободу.

По ее словам, в саду работали две дежурные группы, по 12 детей в каждой.

"Все работники и родители дошкольников под наблюдением медиков пробудут на самоизоляции 14 дней с момента контакта, им будут выданы больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы", - проинформировала директор депобразования. Она подчеркнула, что посещение детского сада в такой сложной эпидемиологической ситуации должно быть мерой крайней необходимости.

В Ярославской области режим нерабочих дней продлен до 30 апреля. Между тем ряду предприятий в целях поддержания региональной экономики разрешено работать. Для детей работников в детсадах открыты дежурные группы. По данным регионального правительства, всего такие группы посещают около 2,5 тысячи детей.