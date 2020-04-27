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2020-04-27T17:41
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Депутаты в Забайкалье согласуют кандидатуры вице-премьеров в среду
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РИА Новости

Депутаты в Забайкалье согласуют кандидатуры вице-премьеров в среду

17:41 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в среду на внеочередной сессии проведут процедуру согласования на должности восьми действующих заместителей председателя правительства, сообщается на сайте краевого парламента.
Ранее губернатор края Александр Осипов внес на рассмотрение депутатского корпуса вопрос об утверждении исполняющих обязанности членов правительства в своих должностях. 
Как отметила председатель региональной Общественной палаты Наталья Дроботушенко, палата,  "выражая точку зрения большинства жителей региона, в своём ежегодном гражданском послании акцентировала  внимание на том, что необходимо как можно быстрее утвердить состав правительства края,  который мог бы работать продолжительное время". 
"Наконец-то команда сформирована. Сейчас надо работать здесь и сейчас и вместе искать решения на сложные  вопросы,  стоящие перед правительством региона", - привели в пресс-службе палаты слова Дроботушенко. 
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Забайкальский крайОбщество
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