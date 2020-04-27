Депутаты в Забайкалье согласуют кандидатуры вице-премьеров в среду

ЧИТА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в среду на внеочередной сессии проведут процедуру согласования на должности восьми действующих заместителей председателя правительства, сообщается на сайте краевого парламента.

Ранее губернатор края Александр Осипов внес на рассмотрение депутатского корпуса вопрос об утверждении исполняющих обязанности членов правительства в своих должностях.

Как отметила председатель региональной Общественной палаты Наталья Дроботушенко, палата, "выражая точку зрения большинства жителей региона, в своём ежегодном гражданском послании акцентировала внимание на том, что необходимо как можно быстрее утвердить состав правительства края, который мог бы работать продолжительное время".