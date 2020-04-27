Кузнецова предложила меры дополнительной поддержки семей с ребенком

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Детский омбудсмен Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей с одним ребенком, который родился в 2017 году, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

"Кузнецова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, у которых единственный ребенок родился в 2017 году. В аппарат уполномоченного поступают обращения от родителей, находящихся в трудном жизненном положении в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции, чьи дети кроме того оказались не охвачены государственными мерами поддержки - это несовершеннолетние 2017 года рождения, являющиеся единственными детьми в семье", - говорится в сообщении.

На такие семьи не распространяется действие указа президента РФ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", потому что документ предусматривает поддержку с апреля по июнь 2020 года только родителям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, а это семьи с двумя и более детьми, а также с новорожденными малышами. Кроме того, такие семьи не попадают под действие закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", согласно которому ежемесячные выплаты положены только семьям, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года.

"Получается, что дети, родившиеся в 2017 году, в непростой период ограничительных мер оказываются лишенными существенной поддержки от государства. Многие из них еще не достигли трехлетнего возраста, и родители, находясь в отпуске по уходу за таким ребенком, получают лишь пособие в размере 50 рублей. А что делать, если второй родитель вынужденно теряет доход? Безусловно, сохранение благосостояния семьи должно сопровождаться дополнительными мерами поддержки со стороны государства", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.