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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T17:40
https://ria.ru/20200427/1570643037.html
Кузнецова предложила меры дополнительной поддержки семей с ребенком
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/90/1552739080_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_789cd13b17b0850d8158dbd3fa8fc764.jpg
РИА Новости

Кузнецова предложила меры дополнительной поддержки семей с ребенком

17:40 27.04.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей с одним ребенком, который родился в 2017 году, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
"Кузнецова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, у которых единственный ребенок родился в 2017 году. В аппарат уполномоченного поступают обращения от родителей, находящихся в трудном жизненном положении в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции, чьи дети кроме того оказались не охвачены государственными мерами поддержки - это несовершеннолетние 2017 года рождения, являющиеся единственными детьми в семье", - говорится в сообщении.
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На такие семьи не распространяется действие указа президента РФ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", потому что документ предусматривает поддержку с апреля по июнь 2020 года только родителям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, а это семьи с двумя и более детьми, а также с новорожденными малышами. Кроме того, такие семьи не попадают под действие закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", согласно которому ежемесячные выплаты положены только семьям, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года.
"Получается, что дети, родившиеся в 2017 году, в непростой период ограничительных мер оказываются лишенными существенной поддержки от государства. Многие из них еще не достигли трехлетнего возраста, и родители, находясь в отпуске по уходу за таким ребенком, получают лишь пособие в размере 50 рублей. А что делать, если второй родитель вынужденно теряет доход? Безусловно, сохранение благосостояния семьи должно сопровождаться дополнительными мерами поддержки со стороны государства", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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