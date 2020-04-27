В Звездном городке в центре для больных COVID-19 погибла сотрудница ФМБА

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства в Звездном городке, госпитализированная с подозрением на COVID-19, трагически погибла в результате несчастного случая в федеральном научно-клиническом центре, сообщила пресс-служба ФМБА.
"20 апреля 2020 года с подозрением на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 была госпитализирована пациентка Наталья Лебедева, заведующая отделением скорой медицинской помощи МСЧ №2 ЦМСЧ №119 ФМБА России в п. Звездный городок. 24 апреля 2020 года в результате несчастного случая Наталья Лебедева трагически погибла", - говорится в сообщении.
ФМБА России совместно со Следственным комитетом России проводят расследование инцидента, уточнили в пресс-службе.
"Коллектив ФМБА России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Натальи Владимировны. Она была настоящим профессионалом своего дела, ежедневно спасая человеческие жизни", - добавили в пресс-службе.
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