В Звездном городке в центре для больных COVID-19 погибла сотрудница ФМБА

"20 апреля 2020 года с подозрением на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 была госпитализирована пациентка Наталья Лебедева, заведующая отделением скорой медицинской помощи МСЧ №2 ЦМСЧ №119 ФМБА России в п. Звездный городок. 24 апреля 2020 года в результате несчастного случая Наталья Лебедева трагически погибла", - говорится в сообщении.