В Курске установили памятник ветерану Великой отечественной войны

"Сегодня в Курске у мемориала "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." установили памятный знак "Ветерану Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

Памятный знак выполнен по проекту скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Именно их проект жюри выбрало из 10 лучших творческих проектов, представленных на конкурс. Памятник представляет собой скульптурные фигуры ветерана в форме с медалями, с букетом цветов в руке, и мальчика рядом, в ветеранской фуражке.