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75 лет Великой Победы
2020-04-27T17:37
https://ria.ru/20200427/1570642760.html
В Курске установили памятник ветерану Великой отечественной войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642508_0:0:2561:1440_1036x0_80_0_0_a574a419ecfc62aea40fb5ba4f8e6073.jpg
РИА Новости

В Курске установили памятник ветерану Великой отечественной войны

17:37 27.04.2020
4204
© Фото : официальная группа пресс-службы Администрации города Курска во ВКонтактеПамятный знак "Ветерану Великой Отечественной войны" в Курске
Памятный знак Ветерану Великой Отечественной войны в Курске
© Фото : официальная группа пресс-службы Администрации города Курска во ВКонтакте
Памятный знак "Ветерану Великой Отечественной войны" в Курске
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Памятник ветерану Великой Отечественной войны установили в Курске, сообщила администрация региона в понедельник.
"Сегодня в Курске у мемориала "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." установили памятный знак "Ветерану Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Возвращение маршала: отреставрированный памятник Георгию Жукову в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Памятник маршалу Георгию Жукову реставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
1 из 8

Памятник маршалу Георгию Жукову реставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Теперь фигура вернулась на постамент.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
2 из 8

Теперь фигура вернулась на постамент.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Некоторое время назад горожане обратили внимание, что памятник изменился.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
3 из 8

Некоторое время назад горожане обратили внимание, что памятник изменился.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
4 из 8

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
5 из 8

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Позже временный памятник демонтировали из-за проблем с постаментом.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
6 из 8

Позже временный памятник демонтировали из-за проблем с постаментом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По окончании всех запланированных работ обновленная скульптура заняла привычное место.

Отреставрированный памятник маршалу Жукову установили на Манежной площади в Москве
7 из 8

По окончании всех запланированных работ обновленная скульптура заняла привычное место.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева находится перед Историческим музеем с 1995 года.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
8 из 8

Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева находится перед Историческим музеем с 1995 года.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Памятник маршалу Георгию Жукову реставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 8

Теперь фигура вернулась на постамент.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Некоторое время назад горожане обратили внимание, что памятник изменился.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 8

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 8

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Позже временный памятник демонтировали из-за проблем с постаментом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 8

По окончании всех запланированных работ обновленная скульптура заняла привычное место.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева находится перед Историческим музеем с 1995 года.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Памятный знак выполнен по проекту скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Именно их проект жюри выбрало из 10 лучших творческих проектов, представленных на конкурс. Памятник представляет собой скульптурные фигуры ветерана в форме с медалями, с букетом цветов в руке, и мальчика рядом, в ветеранской фуражке.
"Инициатором создания памятника выступил почётный гражданин города Курска, ветеран Великой Отечественной войны – Анатолий Павлович Щербаков", - информируют власти.
Территория Курской области в годы войны была территорией масштабных боевых действий. Здесь произошло одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории - битва на Курской дуге, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. В битве участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.
Памятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве
26 апреля, 20:27
Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России
2700102
75 лет Великой ПобедыКурская областьКурскОбщество
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