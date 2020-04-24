Возвращение маршала: отреставрированный памятник Георгию Жукову в Москве

Памятник маршалу Георгию Жукову реставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Памятник маршалу Георгию Жукову реставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Теперь фигура вернулась на постамент.
Некоторое время назад горожане обратили внимание, что памятник изменился.
Некоторое время назад горожане обратили внимание, что памятник изменился.
Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.
Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.
В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.
В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.
Позже временный памятник демонтировали из-за проблем с постаментом.
Позже временный памятник демонтировали из-за проблем с постаментом.
По окончании всех запланированных работ обновленная скульптура заняла привычное место.
По окончании всех запланированных работ обновленная скульптура заняла привычное место.
Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева находится перед Историческим музеем с 1995 года.
Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева находится перед Историческим музеем с 1995 года.