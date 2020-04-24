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75 лет Великой Победы
2020-04-24T13:05
https://ria.ru/20200424/1570502732.html
Возвращение маршала: отреставрированный памятник Георгию Жукову в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570502189_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8dd602f6bf4cb78c9f358e7fcf8ca2c8.jpg
РИА Новости

Возвращение маршала: отреставрированный памятник Георгию Жукову в Москве

13:05 24.04.2020
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Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации. Обновленный монумент — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Памятник маршалу Георгию Жукову реставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
1 из 8

Памятник маршалу Георгию Жукову реставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Теперь фигура вернулась на постамент.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
2 из 8

Теперь фигура вернулась на постамент.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Некоторое время назад горожане обратили внимание, что памятник изменился.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
3 из 8

Некоторое время назад горожане обратили внимание, что памятник изменился.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
4 из 8

Если раньше рука полководца была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдавал честь, а другой придерживает поводья.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
5 из 8

В Мосгорнаследии пояснили, что на Манежной площади на время установили копию монумента.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Позже временный памятник демонтировали из-за проблем с постаментом.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
6 из 8

Позже временный памятник демонтировали из-за проблем с постаментом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По окончании всех запланированных работ обновленная скульптура заняла привычное место.

Отреставрированный памятник маршалу Жукову установили на Манежной площади в Москве
7 из 8

По окончании всех запланированных работ обновленная скульптура заняла привычное место.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева находится перед Историческим музеем с 1995 года.

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
8 из 8

Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева находится перед Историческим музеем с 1995 года.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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800000
75 лет Великой ПобедыГеоргий ЖуковМоскваФото
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