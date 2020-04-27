Сообщение о минировании самолетов в Шереметьево оказалось ложным

"Поступило сообщение с угрозами взрывов на борту двух самолетов, находящихся на стоянке в аэропорту "Шереметьево", и четырех воздушных судов, уже вылетевших из "Шереметьево", - сказал представитель агентства.

По его словам, информация о "минировании" всех воздушных судов не подтвердилась, угрозы оказались ложными.

В последнее время "почтовые террористы", до этого массово "минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, переключились на пассажирские самолеты. За последнее время поступили несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Ни одно из их сообщений подтверждения не нашло.